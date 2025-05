Rugby Serie A Elite – Il Viadana batte Reggio anche allo Zaffanella (28-19) e vola in finale!

VIADANA Il Rugby Viadana è in finale per il secondo anno consecutivo: battuto il Valorugby nella semi di ritorno per 28-19. Una cavalcata trionfale che ha visto i gialloneri macinare rugby e, partita dopo partita, cementare un gruppo eterogeneo, ma al tempo stesso coeso che ha espresso la voglia e il piacere di condividere tempo, spazi e un rugby che ha attratto molte persone. Prima in trasferta al Mirabello e ieri in uno Zaffanella bollente da 3500 persone (record d’incasso): un qualcosa che gli altri club rispettano e forse un po’ invidiano. In sostanza il secondo play off contro Valorugby ha mostrato un Viadana capace di andare oltre le provocazioni, in virtù della consapevolezza. La finale scudetto si giocherà il 31 maggio a Parma contro la vincente fra Rovigo e Padova.

RUGBY VIADANA-VALORUGBY EMILIA 28-19

MARCATORI P.t.: 4’ m Quattrini tr Roger Farias (7-0), 20’ m Locatelli tr Roger Farias (14-0), 27’ m Bronzini tr Farias (21-0), 35’ m Ciofani tr Roger Farias (28-0), 41’ m Diaz (28-5). S.t.: 42’m Leituala tr Cuorghi (28-12), 60’ m Garziera tr Cuoghi (28-19).

RUGBY VIADANA 1970 Brisighella (68’ Di Chio), Bronzini, Morosini, Jannelli (C), Ciofani, Roger Farias (48’ Madero), Baronio, Ruiz, Wagenpfeil (37’-44’ Lavorenti, 49’ Casasola), Locatelli (48’ Lavorenti, 54’ Sauze), Boschetti, Marchiori, Mignucci (40’ R. Oubiña ), Quattrini (39’ Dorronsoro), A. Oubiña (48’ Fiorentini). All.: Gilberto Pavan.

VALORUGBY EMILIA Farolini (41’ Tavuyara), Bruno (54’ Bozzoni), Leituala, Bertaccini (C), Mastandrea, Renton, Cuoghi, Ruaro, Sbrocco, Paolucci (58’ Cenedese), Du Preez (41’ Schinchirimini), Dell’Acqua (51’ Pisicchio), Favre (48’ Garziera), Silva (28’ Cruz), Diaz (48’ Rossi). All.: Marcello Violi.

ARBITRO Riccardo Angelucci (Livorno). Assistenti: Federico Vedovelli e Alberto Favaro. TMO: Stefano Roscini.

NOTE Pomeriggio caldo e soleggiato, circa 22°, campo in ottime condizioni. Spettatori: 3500. Calciatori: Martin Roger Farias (Viadana) 4/4, Andrea Cuoghi (Valorugby Emilia) 2/3. Cartellini: 40’ giallo Ruiz (Viadana), 45’ giallo Baronio (Viadana), 73’ giallo Bozzoni (Valorugby Emilia), 77’ giallo Garziera (Valorugby Emilia), 79’ giallo Renton (Valorugby Emilia). Punti conquistati: Viadana 5, Valorugby Emilia 0. Player of the Match: Giovanni Quattrini (Viadana).