Basket serie A2 m – La Staff crolla a Pistoia

Pistoia – Dopo due successi alla Grana Padano Arena e l’ottavo posto assicurato, la Staff prova ad alzare l’asticella nella sfida di Pistoia prima della fase ad orologio. Potts ancora fuori dai giochi in attesa di averlo in una buona condizione. Alla fine, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, finisce in una disfatta sul 96-63.

STAFF-PISTOIA 96-63

20-18, 19-12, 34-13, 23-20

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA Riismaa 21 (1/1, 5/5), Del Chiaro 18 (6/8, 0/0), Johnson 17 (1/3, 5/6), Wheatle 14 (4/5, 0/2), Utomi 12 (3/4, 2/8), Della Rosa 5 (1/1, 1/2), Magro 4 (2/4, 0/0), Brunetto 3 (0/0, 1/2), Saccaggi 2 (1/1, 0/1), Allinei 0 (0/0, 0/1), Divac 0 (0/0, 0/0). All.: Brienza.

STAFF MANTOVA Iannuzzi 14 (7/10, 0/0), Laganà 11 (3/12, 0/2), Maspero 10 (1/1, 2/3), Cortese 7 (3/4, 0/5), Lo 6 (2/2, 0/2), Spizzichini 5 (0/5, 1/1), Basso 5 (2/5, 0/0), Mastellari 3 (0/2, 1/4), Ferrara 2 (1/2, 0/0). Ne: Prati e Brusini. All.: Valli.

ARBITRI Martellosio, Nuara, De Biase

NOTE Pistoia: tl 16/18. Rimbalzi: 26 4 + 22 (Wheatle, Magro 6). Assist: 26 (Della Rosa 9). Staff: tl 13/16. Rimbalzi: 31 15 +