Rugby serie A Elite – Locatelli carica il Viadana: ”Che difesa allo Zaffanella. Ora sotto con il Valorugby”

Viadana In questo fine settimana, il Rugby Viadana sarà a riposo. Nessun impegno per il quindici giallonero dopo il grande successo di sabato scorso allo Zaffanella con il Colorno per 33-10. Un match che già appartiene al passato e ha portato in dote quattro punti più il bonus. Oggi a Reggio Emilia sarà sfida tra Valorugby e Colorno per la seconda gara dei play off, poi i reggiani di Violi sette giorni dopo saranno ospiti della compagine del presidente Giulio Arletti, per una sfida determinante per centrare la finale del 2 giugno al Lanfranchi di Parma, se oggi il Valorugby avrà la meglio sui parmensi di Casellato e Filippo Frati.

Lunedì i gialloneri hanno ripreso la preparazione, subito palestra e video della gara con Colorno, ma si lavora già per preparare al meglio la gara di sabato 11 allo Zaffanella con i reggiani. «Sabato scorso al Colorno – afferma il terza linea Samuele Locatelli – abbiamo contrapposto un’ottima difesa, che ha impedito ai nostri avversari di poter attuare il proprio gioco. Siamo stati molto attenti e bravi a impedire ai parmensi di giocare come volevano e attuare sul campo quanto avevano preparato nei loro allenamenti; solo nel finale della ripresa Colorno è stato concreto andando in meta, ma per il resto non abbiamo corso pericoli». Davanti al suo pubblico, il quindici giallonero ha mostrato compattezza e tanta voglia di confermare il suo valore di regina del massimo campionato. «Non ci sono segreti in questa squadra – prosegue Locatelli – Non facciamo programmi a lunga scadenza, ma prepariamo sempre e al meglio la gara che il calendario ci riserva. Sul campo cerchiamo di giocarla al meglio: ora la nostra attenzione e il nostro lavoro è rivolto alla sfida con il Valorugby. Lavoriamo tanto per conquistare l’ennesimo successo, come abbiamo sempre fatto quest’anno. La finale? Venderemo cara la pelle». Oggi il Valorugby ospita Colorno per un derby emiliano incerto, che potrebbe vedere vincente Reggio Emilia, e quest’ultimo allo stadio Zaffanella si presenterebbe molto carico per giocarsi l’ingresso in finale. «Nessuna squadra va in campo per perdere – conclude Locatelli – Colorno sabato scorso è sceso a Viadana per fare la sua partita: bravi noi che lo abbiamo contrastato al meglio. E oggi venderà cara la pelle a Reggio Emilia: vediamo come termina il derby. Anche per noi sabato sarà battaglia. Il Valorugby è squadra di valore, forte sia nei tre quarti sia in mischia e conta su atleti di grande caratura».