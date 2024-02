Sci – Grande spettacolo a Pampeago per il weekend sulla neve targato Sportime e Marmirolo

Pampeago Nello scorso weekend si sono svolte le due gare della Circoscrizione Mantova/Cremona/Piacenza/Pavia, valide per le qualificazioni ai Campionati Regionali Alpi Centrali Lombardia; gare inserite nel calendario Nazionale/Regionale della Federazione Italiana Sport Invernali, organizzate rispettivamente dallo Sportime Mantova e dallo Sci Club Marmirolo. Contemporaneamente si sono svolte anche le gare per Giovani/Senior/Master di entrambe le specialità. La macchina organizzativa dello Sportime e dello Sci Club Marmirolo ha messo in campo tutte le sue forze, con la collaborazione dello Sci Cai Mantova, per stupire le altre province della Circoscrizione. Una organizzazione perfetta che si è mossa in modo univoco tra la logistica, la tecnica di segreteria con in primis Sergio Zeni dell’Itap di Pampeago, coadiuvato dal Delegato Tecnico Carlo Rodolfi, dal Giudice di Partenza Ezio Bicelli e dal Direttore di Gara Luciano Cantarelli, e il lavoro di coordinamento di Massimo Rima. Le due giornate si sono svolte sotto uno splendido sole che ha accolto gli atleti in gara sia nel gigante sulla Variante Cengia della pista Agnello che nello slalom sulla Variante Naturale, piste perfettamente preparate dai tecnici di Pampeago guidati da Mirko De Florian, che hanno dato la possibilità agli atleti di esprimersi al top.

Il programma prevedeva due giganti il sabato e due slalom la domenica; il tutto si è svolto in modo regolare dando la possibilità agli atleti di esprimersi al meglio in entrambe le specialità. Le gare delle categorie Ragazzi e Allievi m/f si sono sviluppate nell’arco di due manches, mentre per Baby e Cuccioli m/f si sono svolte due gare distinte per specialità, così come per Giovani, Senior e Master.

Entrando nello specifico dei risultati, nel Trofeo i Piaceri del Gusto (gigante) spiccano le vittorie targate Sportime di Matilde Grossi nella categoria Baby; di Emma Brentali tra le Ragazze; e di Alessandro Madella negli Allievi. La classifica per società è stata dominata dal Cremona Ski Team, davanti al Piacenza Ski Team e allo Sportime Mantova.

Nel Trofeo New-Vit (gigante) segnaliamo la doppia vittoria di Matilde Gelmi (Sportime) nella categoria Senior e di Alfredo Carrara (Sci Cai Mantova) nei Master B. Lo Sportime ha trionfato nella classifica per società davanti a Piacenza Ski Team e Sci Cai Mantova.

Domenica, come detto, si sono svolte le gare di slalom. Nel Trofeo Clean Pack vittoria bis per la “Baby” Matilde Grossi (Sportime), seconda in gara-2 dietro la compagna di squadra Miriam Borghi. Lo Sci Club Marmirolo ha fatto doppietta tra le Ragazze con Alice Bignami ed Emma Losi. Podio tutto Sportime nei Ragazzi con Alberto Malaguti, Oscar Pigozzi e Nicola Nonfarmale. Alessandro Madella si è imposto negli Allievi anche tra i pali stretti. La classifica per società è stata vinta dal Cremona Ski Team, davanti a Sportime e Piacenza Ski Team. Nel Trofeo Icim, dominato dagli atleti del Piacenza Ski Team, segnaliamo i due secondi posti di Mirko Melotti (Sportime) e i due terzi di Lorenzo Tabai e Sofia Bignami (SC Marmirolo) nella categoria Giovani.

Il prossimo appuntamento, ultimo della fase di qualificazione ai Campionati Regionali Alpi Centrali per le categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi m/f, è fissato per domenica 18 febbraio a Temù con un gigante organizzato dal Cremona Ski Team, la nuova realtà dello sci padano che con un grosso lavoro di base sui piccoli atleti è riuscita nella costruzione di una solida società sportiva.