Agrimercato di via Broletto rinviato. Organizzatori stupiti dal Comune di Mantova

MANTOVA “Restiamo stupiti per l’inspiegabile atteggiamento del Comune di Mantova che, senza alcuna motivazione e nonostante il legittimo affidamento di Agrimercato Mantova, non ha consentito lo svolgimento dell’evento Mantova Capitale del Gusto su via Broletto visto che non ha emanato alcun provvedimento al fine di consentire l’utilizzo degli spazi che insistono sulla stessa via. Ci vediamo pertanto costretti ad annullare l’iniziativa mercatale prevista per domani, domenica 6 settembre, e che avrebbe visto partecipare le aziende di Campagna Amica”.

Così Agrimercato di Campagna Amica Mantova comunica alla cittadinanza il dietrofront del Comune di Mantova che – nonostante le dichiarazioni politiche, l’accordo transattivo che definiva il passaggio dal Lungorio ad altri spazi, come l’Amministrazione di via Roma si era obbligata a concedere – ha di fatto disatteso in maniera unilaterale, tardiva e lesiva i diritti delle imprese di Campagna Amica, negando allo stesso tempo alla cittadinanza la possibilità di usufruire di un’iniziativa e di un servizio che valorizza il centro storico.

Le aziende agricole, inoltre, vengono penalizzate in un momento storico in cui sono già duramente colpite dalla crisi generata dalla pandemia.

Agrimercato sta intraprendendo tutte le iniziative volte a sbloccare tale situazione di stallo, dal momento che il Comune non offre risposte neanche per gli eventi futuri già programmati da Agrimercato, pur avendo gli amministratori assicurato la regolare partenza del mercato come da accordi.