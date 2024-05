Pallavolo serie B – L’Asolarem chiude gli impegni interni con la regina Sassuolo. L’E’più osserva il turno di riposo

Mantova La Kema Asolaremedello conclude stasera al PalaSchiantarelli gli impegni casalinghi della stagione regolare, ospitando la capolista Kerakoll Sassuolo. La prima della classe, allenata da Francesco Dall’Olio, sabato scorso ha piegato 3-2 il Viadana. Sarà anche l’ultima gara davanti ai propri tifosi per capitan Mattia Fondrieschi, che fra sette giorni, dopo la partita a Piacenza con il Gas Sales, appenderà al chiodo scarpette e ginocchiere. «Al Sassuolo non faremo regali – afferma coach Andrea Fasani – Quella contro i modenesi è l’ultima partita casalinga della stagione regolare: vogliamo congedarci nel miglior modo possibile dal nostro pubblico. In campo andremo determinati per cercare di far punti e e cogliere un risultato positivo, puntando al sesto posto, che sarebbe davvero un ottimo risultato per come si era messo il nostro torneo». Sarà assente Marconato.

L’E’più Viadana di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi osserverà il proprio turno di riposo: al momento è terzo con 54 punti. Se stasera il Sassuolo capolista, avanti di due lunghezze, e il Villa d’Oro Modena, secondo con un punto in più, vanno a punti (bisogna vedere quanti ne conquistano), per i rivieraschi diventa molto difficile, se non impossibile, terminare la stagione regolare entro i primi due posti che danno diritto a prendere parte ai play off. Sabato prossimo ultimo impegno della stagione regolare a Carpi.