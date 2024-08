Rugby Serie C – Il Mantova si raduna al Migliaretto: inizia l’era di coach Gargano

Mantova E’ il giorno del raduno per il Rugby Mantova, che inizia stasera la preparazione. L’appuntamento è fissato alle ore 20 sul campo del Migliaretto per il primo allenamento agli ordini del nuovo coach Dario Gargano (nella foto), il quale si avvarrà della preziosa collaborazione di Stefano Giop. Il percorso di avvicinamento al campionato prevede due amichevoli, il 28 (o 29) agosto contro il Trento, che milita nel girone Tre di serie B, e domenica 22 settembre contro la pari categoria Formigine. «Qui a Mantova – spiega coach Gargano – c’è un progetto interessante e la possibilità di lavorare con grande serenità. Nella scorsa stagione i ragazzi hanno fatto esperienza e sono cresciuti, in tal senso è stato molto produttivo il fatto di affrontare le squadre del Veneto nella poule promozione. L’obiettivo è proseguire questo percorso e il mio impegno sarà appunto quello di continuare a far crescere gli atleti che avrò a disposizione, mettendo al servizio del club l’esperienza che ho maturato in tanti anni nel mondo del rugby, sia come giocatore che da allenatore. La politica di puntare sui propri ragazzi è molto sentita nel Rugby Mantova, c’è dunque una buona base sulla quale lavorare».