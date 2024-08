Basket Serie C – Il Gruppo Saviola Viadana accende i motori al PalaFarina

Viadana E’ tempo di riaccendere i motori per il Basket Viadana, che si raduna stasera al PalaFarina per l’inizio della preparazione agli ordini del coach Davide Flisi. Il quale avrà a disposizione una squadra profondamente rinnovata rispetto alla sfortunata stagione passata, culminata con la retrocessione poi cancellata fortunatamente dalla riammissione in Serie C. Le new entry in giallonero sono il play Michael Rossi (sarà anche preparatore atletico) e Damian Paulig, due cavalli di ritorno, l’ala Marwane Lituomi, il giovane Alessandro Olivieri, il centro gambiano Yusupha Konteh, la guardia Omar Seck e il lungo ucraino Hlib Batalskyi. I giocatori confermati sono il capitano di mille battaglie Davide Cacciavillani, l’ala Alessandro Gardani, la guardia Simone Ceron e il centro Filippo Martelli.

«L’obiettivo sarà quello di creare un gruppo coeso e unito – dichiara coach Flisi – sarà un anno sicuramente difficile perché arriviamo da una brutta stagione, ma questo ci deve dare la carica in più per fare di meglio. Punto molto sull’orgoglio dei ragazzi rimasti e sulla loro voglia di rivalsa. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme al mio staff e alla squadra». La società ha programmato un ricco carnet di amichevoli per consentire alla squadra di arrivare pronta al via del campionato. La prima si giocherà mercoledì 4 settembre a Viadana contro il Reggiolo (Serie D); sabato 7 al PalaFarina sarà ospite il Basket Reggio 2000 di Serie B; mercoledì 11 trasferta a Reggio per il galoppo contro Castelnovo ne’ Monti; mentre il 18 si torna a Viadana per l’ultimo test contro il Gussola (Serie D).