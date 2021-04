Rugby Top 10 – Gamboa: “Viadana, chiudi in bellezza”

VIADANA La stagione del Rugby Viadana è ormai agli sgoccioli. Sabato, infatti, il quindici giallonero sarà di scena a Mogliano (kickoff alle ore 15, arbitra Bottino di Roma) per giocare l’ultima gara del Top 10, ospite della squadra trevigiana che soltanto pochi giorni fa ha affrontato allo Zaffanella nel recupero della nona giornata, partita terminata in parità sul 16-16. Nelle fila del team della Marca milita l’ex Brian Ormson, mentre l’altro ex Garziera, causa infortunio, è rientrato in Argentina. Viadana in classifica è al momento quinto, con due lunghezze di vantaggio proprio sul Mogliano, reduce dal successo di Roma sulle Fiamme Oro, mentre i rivieraschi si sono imposti nelle ultime due sfide consecutive allo Zaffanella contro Colorno e Lazio.

«Se chiudiamo quinti direi che è un buon risultato – afferma il gm Ulises Gamboa – se invece arriviamo sesti significa che avremo perso e quindi non va bene. Risultato a parte, il nostro obiettivo è quello di crescere e migliorare ancora, anche se è l’ultima partita. E’ possibile che daremo spazio ai ragazzi che hanno giocato meno visto che stiamo programmando la prossima stagione, ma vogliamo comunque vincere, anche perchè, come dicevo, è l’ultimo impegno per questa stagione e ci teniamo a chiudere bene».

«La gara di sabato scorso contro la Lazio – prosegue Gamboa – ha detto che la squadra vuole giocare, nel senso che vuole mettere in mostra un buon rugby, magari prendendosi dei rischi; deve però essere più attenta in difesa. Ciofani metaman? Il ragazzo ha grandi mezzi e qualità, è cresciuto da quando gioca con noi, può e deve ancora crescere. E’ probabile che possa ricevere delle proposte da altre squadre, fossi in lui resterei nel Viadana per migliorare».

Sabato primo maggio sono in programma due recuperi, Petrarca Padova-Colorno e Calvisano-Reggio Emilia, poi dovrà essere recuperata anche la sfida fra Colorno e Rovigo. Le gare di andata delle semifinali dovrebbero slittare dall’8-9 maggio al 15-16, con ritorno il 22-23; la finale, in sede ancora da stabilire, potrebbe slittare dal 29 maggio a mercoledì 2 giugno; la Rai coprirà sia le semifinali che la finale.