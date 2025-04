Calcio Serie B – Redolfi, Bragantini e Bani alla festa del North Front Levata

CURTATONE Festa grande per uno dei Mantova Club più longevi. Si tratta del North Front Levata, i cui membri si sono radunati lunedì sera, presso la locale Polisportiva, per la cena sociale in un clima di piacevole allegria e convivialità. Una sessantina i presenti, capeggiati dal presidente del club Ivan Papazzoni. Per il Mantova hanno partecipato Redolfi, Bragantini e Bani, oltre allo Slo Manfredini. Tra i protagonisti della serata anche il presidente del Ccmc Gianluca Negretti; e Giovanni Bartolucci, presidente del Mantova Club Texas già presente sugli spalti a Cremona in occasione del derby.