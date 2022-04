Rugby Top 10 – Viadana ingaggia il pilone Tejerizo

Viadana Roberto Edmundo Tejerizo è il primo colpo in entrata che viene annunciato dal Rugby Viadana: argentino, ruolo pilone sinistro e tallonatore, è nato il 15 Aprile 1988 a San Miguel di Tucman e farà dunque parte del roster affidato al connazionale Bernardo Urdaneta, che ha preso il posto di German Fernandez. Il neo acquisto del Viadana di recente ha maturato esperienze in Romania e probabilmente il suo ingaggio è stato caldeggiato dal gm Ulises Gamboa che conosce alla perfezione il rugby rumeno per averlo vissuto in prima persona. Accanto all’annuncio di Roberto Edmundo Tejerizo, ci sono le prime conferme: il terza linea Samuele Locatelli, il seconda linea Adolfo Caila, il pilone Alfonso Zottola e un altro pilone, il promettente e talentuoso Marlon Mignucci, che alla sua prima esperienza nel Top 10 ha ripagato sul campo con ottime prestazioni la fiducia di German Fernandez, di Ulises Gamboa e della società giallonera.

Rugby del Chiese: intenso weekend per le squadre di Casalmoro. Alle ore 16 a Mantova si terrà un triangolare U13 con il team locale, Chiese e Cremona. Alle ore 16.30 a Casalmoro allenamento congiunto U15 Chiese/Calvisano. Insolito orario per il Micro-B che a Velate anticipa il match di serie C alle ore 20.30. Domani l’U9 giocherà al torneo Invernici di Calvisano e alle 10 a Casalmoro vi sarà la festa del rugby di U11 con Chiese, Leno, Botticino e Poncarale.