Mahmood l’11 luglio in piazza Sordello

MANTOVA Dopo le conferme dei grandi ospiti internazionali, Mantova Summer Festival, evento organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova, svela un nuovo ospite per l’edizione 2024 in Piazza Sordello. L’11 luglio sarà Mahmood a salire sul palco della celebre piazza nel cuore della Città.

Biglietti disponibili da oggi, 22 marzo, alle 16.00 su Ticketmaster, TicketOne e anche presso la biglietteria del Teatro Sociale in Città negli orari di apertura.

“TUTA GOLD”, il brano con cui MAHMOOD ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, certificato DOPPIO DISCO DI PLATINO, è la canzone più trasmessa in radio della settimana, al #1 posto della classifica Earone.

In attesa di partire il 3 aprile con l’EUROPEAN TOUR, 17 date nei club di 10 Paesi europei, molte delle quali sold out (fra cui i due live previsti al Fabrique di Milano), l’artista annuncia nuovi appuntamenti del SUMMER TOUR 2024 – sempre prodotto da Friends & Partners -, che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani, inclusa la data di Mantova Summer Festival in Piazza Sordello.

Queste novità arrivano dopo la certificazione di DISCO D’ORO per “NEI LETTI DEGLI ALTRI”, il nuovo album. Il disco, uscito su tutte le piattaforme lo scorso 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, aveva debuttato al #1 in FIMI con solo le copie digitali nella settimana di uscita, risultato poi replicato anche con le copie fisiche, conquistando #1 posto delle classifiche degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana. Si è inoltre posizionato al #5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio).

Con l’uscita delle copie fisiche sono stati resi disponibili tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “PERSONALE” con Geolier, “OVERDOSE” e “SEMPRE/JAMAIS” insieme alla cantante belga Angèle, accompagnato dal videoclip, girato a Genova, diretto e prodotto da Borotalco.tv (guardalo qui). Il giorno della release, il brano è stato inserito nelle playlist New Music Friday di Spotify di tutta Europa.

“NEI LETTI DEGLI ALTRI” contiene al suo interno “TUTA GOLD”: la canzone conta oltre 90 milioni di stream globali su tutte le piattaforme ed ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila. Raccogliendo successi anche all’estero, nella settimana di uscita ha debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius. Il videoclip – sempre diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv – è sempre più virale con oltre 38 milioni di views (guardalo qui).

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo.

Il 2024 sarà per lui un anno anche all’insegna dei live, infatti – dopo l’EUROPEAN TOUR e il SUMMER TOUR 2024 – seguirà in autunno la tournée nei palazzetti: due date al Forum di Milano, il 21 (andato sold out in 24 ore) e 22 ottobre, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17 mila biglietti.

Mantova Summer Festival torna anche nell’estate del 2024, riconfermando la sua doppia anima: a luglio, i grandi concerti in Piazza Sordello e, a partire da fine agosto, ritorna a vivere nella suggestiva cornice dell’Esedra di Palazzo Te.

Oltre a Mahmood atteso l’11 luglio, Piazza Sordello ospiterà il 4 luglio i Simple Minds, il 7 luglio i Greta Van Fleet per la loro unica data in Italia, il 12 luglio sul palco Diana Krall e il 13 luglio i Massive Attack, anche loro per l’unica tappa nel nostro Paese.

Il palco dei giardini dell’Esedra di Palazzo Te, invece, torna a riaccendere le sue luci da fine agosto: il 29 l’attesissimo concerto dei CCCP – Fedeli alla Linea, tappa del tour che segna il loro ritorno dal vivo.