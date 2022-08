Rugby Top 10 – Viadana scommette su Arena: “Un gran colpo di mercato”

VIADANA Non si ferma il mercato del Rugby Viadana. L’organico in mano a coach Bernardo Urdaneta viene rinforzato anche da Giordano Arena, tre quarti centro che arriva dall’Amatori Catania, team col quale ha disputato la serie A. E’ stato Segnalato da Benjamin Madero, mediano d’apertura sino alla scorsa stagione degli etnei, da poco approdato nella compagine rivierasca e nuovo tecnico dei Caimani in serie B.

«L’arrivo di Arena al Viadana? Lo definisco un gran bel colpo di mercato – risponde il gm Ulises Gamboa – Formatosi nel Cus Catania, poi cresciuto nell’Amatori Catania, Madero lo conosce bene e ce lo ha segnalato. Fa piacere avere in squadra Giordano Arena perché è uno dei pochi giocatori italiani di Rugby League. La nazionale italiana è composta in massima parte da atleti australiani. Nessuno ne parla. Giordano, con la nazionale azzurra di Rugby League, prenderà parte all’imminente Coppa del Mondo». Intanto il 9, 10 e 11 settembre si terrà allo Zaffanella la tradizionale Rugbeer Fest. Venerdì 9 alle ore 17 apertura stand (stand gastronomici, abbonamenti s.s. 22/23, iscrizioni propaganda/giovanili) e alle 19 l’amichevole Viadana-Petrarca. Sabato 10 alle 19 il test Caimani-Valpolicella e domenica 11 alle ore 19 la presentazione del Rugby Viadana (dall’U5 alla prima squadra).