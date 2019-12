Rugby Top 12 – L’Im Exchange Viadana sconfitta a Rovigo

Rovigo Come nel match di Coppa Italia, l’Im Exchange cade sul campo di Rovigo e chiude l’anno con un’altra sconfitta nel Top 12. Per i gialloneri, protagonisti di una prova generosa ma poco concreta, non c’è nemmeno il punto di bonus.

La partita. Al 7’ il Viadana ha la possibilità con Ceballos di segnare i primi punti con un calcio piazzato, ma non centra i pali. Al 15’ anche il Rovigo può sbloccare lo score dalla piazzola con Menniti-Ippolito, che a sua volta non riesce a centrare i pali. Al 23’ i gialloneri ottengono nuovamente un calcio a favore, e questa volta Ceballos mette a segno i primi 3 punti. Al 25’ i rossoblù risalgono il campo, Menniti-Ippolito con un calcio passa l’ovale a Moscardi che supera la difesa di Souare e va a segnare la sua prima meta stagionale. Menniti-Ippolito trasforma, 7-3. Al 30’ Menniti-Ippolito ha la possibilità di allungare le distanze dalla piazzola e mette a segno altri tre punti, 10-3. Al 34’ il Rovigo risale il campo e Odiete riesce a sfondare la difesa viadanese e ad andare in meta. Menniti-Ippolito centra i pali e porta il punteggio sul 17-3. E con questo risultato si va all’intervallo.

La ripresa è subito a favore dei bersaglieri: grazie ad un calcio di Menniti-Ippolito, Citton riesce ad andare oltre alla linea giallonera e a segnare la sua prima meta stagionale. Menniti-Ippolito trasforma per il 24-3. Al 55’ il Rovigo commette qualche errore di troppo e Antl, entrato all’inizio del secondo tempo, viene punito con un cartellino giallo. Al 59’ Viadana sfrutta la superiorità numerica e Ceballos va a segnare la prima meta giallonera. Lo stesso Ceballos centra i pali, 24-10. Nel finale di partita il Rovigo, con un ottimo break di Odiete, va a segnare la meta del bonus e Menniti-Ippolito, “man of the match”, trasforma e fissa il risultato finale sul 31 a 10.

FEMI-CZ ROVIGO 31

IM EXCHANGE VIADANA 10

MARCATORI p.t. 23’ c.p. Ceballos (0-3), 25’ m. Moscardi tr. Menniti-Ippolito (7-3), 30’ c.p. Menniti-Ippolito (10-3), 34’ m. Odiete tr. Menniti-Ippolito (17-3); s.t. 50’ m. Citton tr. Menniti-Ippolito (24-3), 50’ m. Ceballos tr. Ceballos (24-10), 79’ m. Odiete tr. Menniti-Ippolito (31-10).

FEMI-CZ ROVIGO Odiete, Cioffi, Moscardi (41’ Antl, 67’ Modena), Angelini, Bacchetti, Menniti-Ippolito, Citton, Ferro, Lubian, Ruggeri, Mtyanda (66’ Liut), Mantovani (56’ Michelotto), D’Amico (75’ Leiger), Nicotera (51’ Cadorini), Rossi (51’ Pomaro). A disp.: Visentin. All.: Casellato.

IM EXCHANGE VIADANA Apperley, Spinelli, Finco, Pavan (66’ Manganiello), Abou, Ceballos, Gregorio (74’ Bronzini), Casado Sandri, Ghigo, Andrea Denti (31’ Ferrarini), Devodier (62’ Grassi), Bonfiglio (74’ Ferrarini), Brandolini (72’ Novindi), Ribaldi (49’ Antonio Denti),

Garziera. A disp.: Breglia, Zaridze. All.: Jimenez.

ARBITRI Vedovelli (Sondrio); AA1 Munarini (Parma), AA2 Bertelli (Ferrara).

NOTE Campo in buone condizioni, presenti circa 1100 spettatori. Calciatori: Menniti-Ippolito (Rovigo) 5/6; Ceballos (Viadana) 3/4. Cartellini: 55’ giallo a Antl (Rovigo). Punti conquistati in classifica: Rovigo 5; Viadana 0.

Man of the Match: Menniti-Ippolito (Rovigo).