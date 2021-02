Sci – Eleonora Zambello terza tra le Allieve. Sc Marmirolo sul podio per società

PASSO TONALE Si sono disputate nel weekend appena trascorso le prime gare di circoscrizione Mantova-Piacenza-Pavia-Cremona, sabato lo slalom e domenica il gigante, sulle piste del Passo Tonale. Presenti gli atleti di Sportime Mantova e Sci Club Marmirolo. Nella categoria Allieve Under 16 femminile, brillante terzo posto per Eleonora Zambello, classe 2005 dello Sportime: è suo il risultato migliore ottenuto a livello individuale. Il fratello Edoardo è uscito nella seconda manche nella categoria Ragazzi U14 maschile. Stessa sorte, nella gara femminile, per Sofia Bignami dello Sc Marmirolo. Che può tuttavia festeggiare la terza posizione nella classifica per società della categoria Cuccioli Under 12, dominata dai piacentini del Ponte dell’Olio, grazie ai piazzamenti di Greta Carnevali (9ª) ed Emma Losi (11ª) in campo femminile e di Alessandro Longhi (13°) tra i maschietti.