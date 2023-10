Ciclismo U23 – Leali a S.Daniele Friuli. Oggi il Gp Calvatone, più di 120 al via

Calvatone (Cr) Tutto pronto per la 73ª edizione del Gp Calvatone, gara di rilievo nazionale che avrà come protagonisti più di 120 under 23 ed elite. La manifestazione ancora una volta vedrà impegnati dietro le quinte i dirigenti del Vc Cremonese che disporranno della collaborazione di quelli della Pro Loco Bedriacum e del Gc Amatoriale Piadena. Sulla linea di partenza saranno schierati anche gli atleti della formazione svizzera del Mendrisio e quelli della nazionale ucraina. Per quel che concerne il panorama italiano da sottolineare la presenza di squadre come la General Store Essegibi F.lli Curia, la Zalf Desiree Fior, la Colpak, la Solme Olmo, la Trevigiani e l’Hopplà Petroli Firenze. La corsa si disputerà a partire dalle 14.30 su un circuito cittadino di circa 3 km da ripetere 37 volte sino a completare la distanza di 100 km. Parlando sempre degli Under 23, vi è da segnalare che il mantovano Stefano Leali (in foto) della General Store Essegibi F.lli Curia sarà schierato al via della gara internazionale, la Coppa Città di S. Daniele, che si terrà a San Daniele del Friuli (Ud). (bio)