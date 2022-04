Calcio Eccellenza – Castiglione domina e intasca i 3 punti. Lauricella su rigore stende l’Orceana

Orzinuovi (Bs) Il Castiglione risorge a Orzinuovi, e grazie ad un gol su rigore di Lauricella conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza, proprio contro una diretta concorrente. Ma il risultato di stretta misura non racconta fedelmente quanto visto in campo: i mastini hanno dominato in lungo e in largo il match, scontando però, purtroppo, la solita allergia al gol. La partita si apre con un’Orceana più aggressiva, che si fa vedere dalle parti di Segna con un’azione di Julian Duda, il quale dalla destra fa partire un traversone per Vertua: aggancio e tiro, mura capitan Fantoni ma il pallone rimane lì e il bresciano calcia nuovamente, stavolta è il portiere aloisiano in uscita a dire no. Il Casti risponde con Guagnetti che incorna di testa una punizione al bacio di Fantoni, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 37′ occasionissima per l’Orceana: Julian Duda dalla destra combina di nuovo con l’accorrente Vertua, che da un metro spara altissimo. Il Castiglione però non resta a guardare e subito risponde con Mambrin: aggancio e tiro improvviso, il pallone sfiora la traversa. I rossoblu alzano e ritmi e ci riprovano con Campagnari dal limite, Mazzetti salva. Dagli sviluppi dall’angolo capitan Fantoni recupera il pallone e serve in area Guagnetti, il quale, in acrobazia la tiene in gioco per Campagnari, ma la punta rossoblù, a tu per tu con Mazzetti, spara alto. Nella ripresa, al primo assalto, il Castiglione passa: Conti apre sulla destra per Lauricella, cross in area per Mangili che prova ad arpionare il pallone, ostacolato da un tocco di mano di Federici. L’arbitro vede tutto e concede il rigore. Alla battuta va lo stesso Lauricella che di potenza insacca, nonostante il tocco di Mazzetti. Il team di Esposito prende fiducia e sfiora subito il raddoppio con Hanine, poi Campagnari prova a uccellare Mazzetti con un pallonetto (senza fortuna) e infine al 61’ anche Mangili tenta la sortita con un destro al volo, ma il pallone sfiora soltanto la traversa. L’Orceana ci prova con i nuovi entrati: particolarmente dinamico Famada, ma la retroguardia rossoblu è attenta. Nel finale occasionissima per Negrello che, appena entrato, sfiora l’eurogol con un pallonetto su Mazzetti, fuori dai pali: la sfera, purtroppo, esce di centimetri. Per questa volta va bene così: corsa salvezza riaperta, ma sabato i mastini devono fare il bis contro la Governolese per tenere accese le speranze di salvezza diretta.