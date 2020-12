Rugby Top 10 – Viadana dopo il ko con Reggio, Fernandez: “Persa un’occasione per crescere”

VIADANA Era molto deluso il tecnico del Viadana, German Fernandez, alla fine del match perso contro il Valorugby. «Questa partita – ha spiegato – è simile a quella di Padova col Petrarca, nel senso che abbiamo giocato meglio nella ripresa. Abbiamo perso una grossa occasione per crescere, per migliorare e per attuare il nostro piano di gioco. In questo modo si va indietro. Quando la squadra ha fiducia in se stessa, nei suoi mezzi, quando ci crede, sia in attacco sia in difesa mostra tutte le sue qualità. Il primo tempo è proprio da dimenticare. Se vogliamo migliorare, bisogna essere subito lì con la testa appena la gara inizia. Le aspettative contro il Valorugby erano ben altre, ed è logico che sono deluso per come è andata. Quando giochiamo come sappiamo, si vede invece una squadra concreta». Il commento del gm Ulises Gamboa: «German ha dato spazio ai giovani: è fondamentale continuare a lavorare per crescere come vuole lui. Bisogna già essere costanti appena inizia la gara; comunque l’impegno nei ragazzi non è mai venuto meno».