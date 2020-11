Tamburello A f indoor – Cavriana pronta per le finali nazionali e la Coppa Italia

ROVERETO Dopo le finali di serie B maschile e femminile, andate in scena domenica scorsa, il prossimo weekend, sempre a Rovereto, sono in programma la conclusione delle finali di Serie A indoor femminile e la Coppa Italia. Alla “Final Five” parteciperà anche la Cavrianese, che punta a essere protagonista. Le mantovane devono giocare con Segno e Aeden Santa Giusta. A dicembre a Guidizzolo, invece, si svolgerà il recupero delle finali giovanili nelle categorie Allievi il 5 e 6 e Giovanissimi il 12 e 13.

A seguito della rinuncia a concludere le finali della società Patone, gli incontri da disputare per queste finali non saranno inseriti in calendario e quelli già disputati in febbraio verranno di conseguenza annullati e non conteggiati in classifica.

Per quanto riguarda la Coppa Italia Indoor femminile, se la giocheranno le prime quattro squadre classificate al termine della “Final Five” del campionato.

Questo il programma di sabato 28: ore 14.50 Cavriana-Segno; ore 16 Aeden Santa Giusta-Mezzolombardo; ore 17.30 Nave San Rocco-Segno; ore 18.45 Aeden Santa Giusta-Cavriana; ore 20 Nave San Rocco-Mezzolombardo.

Il calendario di Coppa Italia di domenica: ore 9.30 1ª semifinale 2ª classificata-3ª classificata. Ore 11 2ª semifinale 1ª classificata-4ª classificata. Dopo la pausa alle ore 14.45 la finale di Coppa Italia serie A femminile.