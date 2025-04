Tamburello: Castellaro-Ceresara è il clou del turno pre pasquale

Mantova La quinta giornata del massimo campionato maschile si disputerà tutta nella giornata odierna, vigilia di Pasqua. Sfida che promette spettacolo è il derby mantovano Castellaro-Ceresara. I ragazzi di Luca Baldini, dopo un rallentamento, sono tornati alla vittoria, mettendo ko la Cavrianese. Per il Ceresara un’altra sfida molto dura, dopo quella della settimana scorsa contro il Solferino in cui è arrivata la prima sconfitta stagionale. Da un lato, quindi, c’è il Castellaro in cerca di conferme e dall’altro il Ceresara in cerca di riscatto.

Impegno agevole per il Solferino contro il Rallo. La squadra trentina può giocare libera senza dover cercare di fare risultato, ma la differenza di valori è troppo netta. Pronostico dalla parte di Luca Festi e compagni, che comunque dovranno giocare al massimo perché il Rallo in questo campionato è riuscito a conquistare un punto contro il Sommacampagna, avversario sulla carta superiore. Somma cui fa visita oggi la Cavrianese. Padroni di casa galvanizzati dal successo nel derby veronese, collinari in cerca di riscatto dopo la prima sconfitta casalinga ottenuta in campionato nel derby virgiliano contro il Castellaro.

Sfida da seguire Bardolino-Cinaglio, entrambe in B nella scorsa stagione e ripescate per sostituire Castiglione e Guidizzolo che non si sono iscritte al campionato. Entrambe sono alla ricerca dei primi punti stagionali ed entrambe in questo avvio di campionato stanno pagando il salto di categoria. Altra gara di grande interesse il derby orobico Dossena-Arcene. I brembani nel turno precedente hanno vinto e convinto, lasciando un solo gioco alla matricola Rallo, mentre i ragazzi di Gianni Maccario hanno ottenuto il quarto successo stagionale e ad oggi sono l’ unica squadra capace di tenere il ritmo dei campioni d’Italia del Solferino.

Serie B – Nella quinta giornata il match di cartello è Segno-Palazzolo, con i trentini a difendere il primato contro gli ospiti, che hanno iniziato bene il campionato con sette punti. Il derby trentino tra Valle San Felice e Noarna, entrambe a cinque punti, promette spettacolo. Castelli Calepio giocherà in trasferta contro Valgatara, che ha conquistato solo due punti finora. Fumane, rivelazione del campionato, affronterà Fontigo, in difficoltà. Chiude Cavaion-Cereta, con entrambe le squadre reduci da sfide intense.

A femminile – La Tigliolese ospita il Faedo, reduce da una sconfitta con il Segno. Interessante il match tra Aldeno e Guidizzolo, entrambe vittoriose nell’ultimo turno. Ciserano e Cavrianese cercheranno la prima vittoria in campionato.