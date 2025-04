Basket A2 femminile – MantovAgricoltura alla prova dei play off: al PalaSgu sfida il Selargius

San Giorgio La regular season è ormai alle spalle, e per il MantovAgricoltura è tempo di play off. Dopo 26 giornate di corsa, le sangiorgine si presentano al tabellone finale da testa di serie, pronte ad affrontare la fase più calda e decisiva dell’anno. Oggi pomeriggio alle ore 16, al PalaSguaitzer, andrà in scena Gara-1 dei quarti di finale contro il San Salvatore Selargius, formazione sarda ottava classificata nel Girone A. L’ingresso sarà gratuito; la partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento FlimaTV, come previsto dalla Lega Basket Femminile per la post-season.

La squadra allenata da coach Logallo arriva a questo appuntamento con grande determinazione e la consapevolezza del cammino fatto: il primo posto in classifica, conquistato nonostante qualche inciampo nel finale, testimonia un percorso solido e al di sopra delle aspettative. «Il bilancio è sicuramente positivo – ha dichiarato Elena Fietta, regista della squadra, ai box per un infortunio nelle ultime due gare -. La classifica parla da sola: chiudere in vetta dopo 26 partite è un risultato che ci siamo meritate. Le ultime due sconfitte? Potevano arrivare in qualsiasi momento, ma non cambiano il giudizio complessivo. Siamo partite da underdog, almeno per gli altri. In pochi avrebbero scommesso su di noi, eppure abbiamo chiuso davanti a tutte». Ora però si riparte da zero, e l’avversaria non è da sottovalutare. Selargius arriverà a Mantova con l’obiettivo di sorprendere e ribaltare il pronostico. «È una squadra fisica, con buone individualità – spiega ancora Fietta -. Non le conosciamo ancora bene, ma sappiamo che lotteranno su ogni pallone. Dovremo affrontarle con la massima concentrazione e rispetto». Oltre agli aspetti tecnici, a fare la differenza in questa stagione è stata l’unità del gruppo: «Ci vogliamo bene, siamo come sorelle. In un contesto del genere si lavora meglio e con entusiasmo. Sto per compiere 30 anni, e solo due o tre volte nella mia carriera ho trovato un ambiente simile. È qualcosa che porteremo con noi a lungo. Vogliamo chiudere questa stagione senza rimpianti, senza quel pensiero del “e se…”. Ce lo meritiamo per come siamo e per tutto quello che abbiamo costruito insieme». Un ringraziamento speciale anche alla società: «Il club ha sempre fatto il massimo per metterci nelle condizioni ideali. Non è scontato trovarsi così bene. Il primo posto in classifica, la partecipazione alla Coppa Italia, sono traguardi importanti. Ora vedremo se riusciremo ad aggiungere un’altra prima volta, quella più bella (San Giorgio non ha mai superato il primo turno dei play off, ndr)». Durante l’intervallo della gara è prevista una gara da tre punti aperta a tutti i presenti. Ricordiamo infine che gara-2 si giocherà mercoledì in Sardegna e l’eventuale bella domenica 27 al PalaSgu.