Basket A2 femminile – San Giorgio conferma il coaching team

San Giorgio Da casa MantovAgricoltura arriva la conferma in blocco dello staff allenatori. Stefano Purrone sarà quindi ancora l’head coach del team di San Giorgio e responsabile del Settore Minibasket; con Lorenzo Logallo primo assistente e responsabile del Settore Giovanile con funzione di primo allenatore delle formazioni Under 15 e Under 17; il secondo assistente Emmanuel Gianfreda si occuperà dell’analisi gare e sarà di supporto a Logallo come secondo dell’U17 e primo allenatore della Promozione. Con questa prima e sostanziosa conferma del compartimento allenatori, la stagione 2023/2024 di MantovAgricoltura sta ufficialmente iniziando a prendere forma.

«Sono molto contento della conferma del coaching staff – dice Purrone – con Lorenzo inizieremo la nostra terza stagione insieme, mentre con Emmanuel la seconda potendo così continuare il percorso intrapreso. Sono due allenatori che hanno voglia di fare bene e sono in grado di dare un supporto sia tecnico che organizzativo in tutto ciò che riguarda il management della prima squadra; inoltre, credo che il loro valore aggiunto sia dato dal fatto che siano impegnati anche nel settore giovanile: fungono da filtro per idee e prospettive, da collegamento tra le nuove leve e la prima squadra. Nell’ultimo anno hanno fatto un lavoro eccellente rivelandosi figure tecnicamente molto importanti con un capitale umano che non può non essere tenuto in considerazione».

«Un’altra stagione insieme – conclude il coach sangiorgino – significa avere tra le mani l’opportunità di crescere con il club e la fiducia che ci è stata data ci spinge e spingerà sempre di più a fare bene, portando il basket femminile mantovano tra le realtà più solide della Serie A2».