Tamburello indoor – Coppa Europa: Castellaro, sfuma il sogno della finale

GUIDIZZOLO Entusiasmo ed emozioni ai massimi livelli si sono registrati a Volta Mantovana, Monzambano e a Guidizzolo in occasione della seconda giornata della Coppa Europa di tamburello indoor maschile e femminile. La prestigiosa vetrina continentale proposta negli impianti sportivi mantovani, grazie alla perfetta regia affidata ai dirigenti del Cereta, Guidizzolo e Castellaro, coordinati con grande professionalità da Mario Bellini, sta rispettando le attese degli appassionati. Tutti gli incontri sin qua disputati hanno evidenziato un tasso tecnico notevole da parte di tutte le squadre impegnate. Vale la pena sottolineare anche l’affascinante coreografia che è stata predisposta in occasione della cerimonia d’apertura. Cerimonia che si è svolta venerdì sera a Monzambano; partendo dalla piazza della chiesa i protagonisti della manifestazione hanno raggiunto in corteo la sede del Comune per poi portarsi nella piazza delle arti dove si è tenuta la presentazione dell’intera manifestazione. All’appuntamento hanno presenziato oltre ai dirigenti di tutte le formazioni, anche il presidente internazionale della Fibat, Bernard Barral, quello nazionale, Edoardo Facchetti, il segretario Maurizio Pecora e i sindaci di Monzambano, Giorgio Cappa, e di Volta, Luciano Bertaiola, e l’assessore allo sport del Comune di Guidizzolo, Adriano Roverselli. Per i colori mantovani il Castellaro ha proseguito il suo cammino, dopo essersi aggiudicato il girone di qualificazione, superando nei quarti di finale con il punteggio di 13-3 anche i tedeschi del Team Cologne. Diverso il verdetto emesso dalla semifinale dove i ragazzi di Luca Baldini sono stati sconfitti per 13 a 10 dai francesi del Florensac. «Una sconfitta che ci sta – afferma il presidente Arturo Danieli – Sapevamo che erano forti, loro praticano maggiormente l’indoor mentre noi abbiamo dominato in lungo e in largo quest’anno nell’open. Forse siamo calati troppo quando ci siamo portati sul 10-7; l’iniziativa a quel punto è passata nelle loro mani e non sono bastati i numeri dei miei ragazzi per conquistare la finale. Non mi lamento per questo verdetto loro sono davvero più in forma di noi in questo momento». Stamane alle 11 a Volta la finale per il 3º/4º posto con i francesi del Cournonterral, campioni uscenti.