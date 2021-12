In piazza Virgiliana il Natale si avvicina

MANTOVA – Mantova I mercatini di Natale a Mantova in piazza Virgiliana, per il sesto anno si confermano nel panorama delle attrazioni natalizie nazionali. Quest’anno più che mai, complice la voglia di festeggiare e stare insieme in sicurezza, ogni weekend è stato caratterizzato da una grandissima affluenza di turisti provenienti da tutta Italia e dei tanti mantovani che hanno visitato i Mercatini senza poi rinunciare a un giro tra i portici del centro.

Anche il weekend più lungo per i Mercatini, dall’8 al 12 dicembre, sta riscontrando un grande successo. In tantissimi hanno scelto di passare il ponte dell’Immacolata tra chalet, pista di pattinaggio sul ghiaccio e trenino turistico.

In questo weekend, come da tradizione, è partita la corsa ai regali natalizi e tra prodotti di artigianato, accessori, abbigliamento, ed eccellenze gastronomiche, i Mercatini hanno soddisfatto anche le richieste dei visitatori più esigenti. Sono 50 gli chalet che popolano la piazza.

Oggi da non perdere l’arrivo di Santa Lucia con il suo asinello, in partenza dal centro, alle 16.30 dalla rotonda di San Lorenzo, per arrivare in piazza Virgiliana alle 17.30 e distribuire dolcetti e caramelle a tutti i bambini.

L’intrattenimento continua al Sinergas Ice Park, la grande pista di pattinaggio, alle 18.30, con lo spettacolare show on ice con la partecipazione straordinaria di Lara Naki Gutmann, pluricampionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio.

Il trenino turistico Agricar Express si conferma un’attrazione vincente per scoprire il centro storico e le sue strade illuminate, partendo da piazza Mantegna per arrivare direttamente in piazza Virgiliana.

Anche il prossimo weekend sarà ricco di eventi, da non perdere domenica 19 dicembre il raduno dei Babbo Natale in moto, tantissimi Babbi popoleranno le strade della città a bordo delle loro renne a due ruote per ritrovarsi in piazza Virgiliana alle 11.30, evento di charity a sostegno della Onlus Marco Sguaitzer no alla Sla.