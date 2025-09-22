Tamburello Serie A Coppa Italia – Solferino vola in finale, Castellaro eliminato

MANTOVA Il Solferino, vice campione d’Italia, non sbaglia e stacca il pass per la finale di Coppa Italia, in programma domenica prossima a Cavriana. Il team di Spazzini supera il Dossena con un netto 2-0, e affronterà il Sommacampagna, che ha sconfitto il Castellaro nel match decisivo. Una finale che promette spettacolo, anche perché i veronesi a breve chiuderanno i battenti, e vorranno onorare al massimo l’ultima annata nella massima serie. Contro un Dossena compatto e combattivo, a fare la differenza, soprattutto nel secondo set, è stata la maggiore esperienza dei collinari, come sottolinea anche il presidente Mario Spazzini: «Abbiamo giocato bene. I ragazzi si sono rifatti dopo alcune prove opache nelle ultime uscite. Non siamo ancora sui livelli che abbiamo mostrato in campionato, ma è bastato per avere ragione di un Dossena tosto, trascinato da un ottimo Manuel Beltrami, che ci ha messo in seria difficoltà nel primo set. Il secondo è stato invece a senso unico. Ora testa al Sommacampagna: vogliamo chiudere alzando la Coppa Italia». Nulla da fare, come anticipato, per il Castellaro. I campioni d’Italia cedono al Somma 6-2, 6-1. La squadra allenata da Fedrighi domina in ogni fase del gioco, mettendo in campo grinta, organizzazione e qualità tecnica contro i mantovani, apparsi in evidente difficoltà sin dai primi scambi. Nel primo set, il Sommacampagna parte fortissimo: 0-2, 0-4, poi un timido sussulto dei padroni di casa porta il punteggio sull’1-5, ma è solo un’illusione. Gli ospiti chiudono sul 2-6 con grande solidità nei momenti chiave. Ancor più netto il secondo parziale: 0-2, 0-4, e stavolta neanche i cambi tattici di Baldini riescono a invertire la rotta. Il Castellaro trova solo un gioco, prima del definitivo 1-6 che consegna l’intera posta al Sommacampagna. Deluso patron Arturo Danieli: «Mai vista una roba del genere. Un pomeriggio totalmente negativo, una prestazione da dimenticare sotto tutti i punti di vista».