Rugby Serie A Elite – Viadana sogna un’altra stagione da record

VIADANA Il Rugby Viadana si è presentato davanti a un folto pubblico presente ai giardini pubblici, in una serata che ha presentato molte novità. Prima fra tutte l’ambientazione, con lo Zaffanella chiuso momentaneamente in attesa del rugby giocato. Il presidente Giulio Arletti ha recitato il ruolo di anfitrione, salutando chi si è avvicendato sul palco, a partire dal vice sindaco Alessandro Cavallari, che ha palesato immediatamente l’importanza sociale del club rivierasco, che punterà sempre più sul settore giovanile e sulla “viadanesità” della componente agonistica. L’importanza del connubio sottolineato dal dg Roberto Manghi è portato avanti da Alessandro Sarasini e dalla dirigente dell’Istituto Sanfelice, Michela Dall’Asta che mette a sistema anche l’apparato scolastico, con la partenza del Liceo Scientifico Sportivo. Tutte le Under poi hanno preso posto sotto i riflettori, a partire dai “Prime mete” fino all’U18 e poi prima squadra e Caimani. Nel focus non poteva mancare la prima partita ufficiale che assegnerà la Supercoppa, e sarà trasmessa in chiaro sul canale Rugby Channel. Così Sosene Anesi: «Stiamo lavorando duramente e c’è un ottimo feeling tra noi dello staff, oltre alla disponibilità dei giocatori». Per il Director of Rugby c’è spazio per una battuta. «La mia prima richiesta è stata una Vespa 50 – ride – proprio come quella d’epoca che avevo in Nuova Zelanda. Purtroppo chi ce l’ha se la tiene!». La serata ha visto tanti ospiti, tra cui il delegato del Coni Mantova Tiziana Pikler e il presidente della Provincia Carlo Bottani, al quale Arletti ha rivolto la richiesta, già fatta a Cavallari, di un maggiore supporto, per fare crescere il movimento secondo il nuovo motto “Avanti per un futuro giallonero”. La voce di tante persone come il vice presidente Paolo Bottari, il ds Ulises Gamboa, i tecnici Benjamin Madero e Roberto Tejerizo e capitan Jannelli sono stati un unico grande coro, accolto con passione dai River Boys già in clima campionato.