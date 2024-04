Tamburello serie B f – Cavriana debutta con la Pieese. Beatini: “Obiettivo play off”

Cavriana Manca all’appello la serie B femminile, che scatterà domenica come la massima serie maschile. In pista quest’anno la giovanissima compagine della Cavrianese, in mano a Vittorio Beatini, che inizierà il cammino nel torneo cadetto ospitando le piemontesi della Pieese. Con lei la novità Virtus Guidizzolo, che osserverà subito il suo turno di riposo. Le collinari si presentano al via con una squadra formata da Allieve, considerato che il gruppo della scorsa stagione è approdato in serie A con il tecnico Benhur Tondini. «Partiamo con l’obiettivo di centrare i play off scudetto – afferma fiducioso il dt Vittorio Beatini – Puntiamo a consolidare il gruppo, a migliorare, crescere e a divertirci tanto, niente altro. Nessuna pressione particolare.

Questo l’organico della Cavrianese di serie B: Paola Rinaldo, Gloria Tondini, Giorgia Patelli, Camilla Tondini, Benedetta Gandini, Chiara Ferri, Sofia Abbagnara, Benedetta Premoli, Siham Challak e Ro