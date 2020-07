Focolai nei macelli. Depositato accesso agli atti del M5S. Fiasconaro: “Mantenere costante l’attenzione”

MANTOVA Un’articolata richiesta di accesso agli atti al direttore generale della Sanità Marco Trivelli e all’ATS Valpadana per fare totale chiarezza sui focolai da da Covid-19 rilevati in alcuni macelli e salumifici della provincia di Mantova. A depositarla, questa mattina, il Consigliere regionale del M5S Lombardia Andrea Fiasconaro, che spiega: “È doveroso chiarire quanto sta accadendo e mantenere alta l’attenzione su casi che sembrerebbero ripetersi in luoghi specifici.

Proprio per questo ho depositato un accesso agli atti per sollecitare la sanità lombarda a un approfondimento specifico nella ricerca del virus Sars Cov2 oltre che sul personale anche sugli animali condotti ai macelli. I dati possono essere oltremodo utili per implementare eventuali nuove misure di prevenzione legate alla presenza di animali. Ovviamente l’intenzione del M5S, in uno spirito di massima collaborazione con chi sta gestendo l’emergenza, è di percorrere tutte le strade utili per tutelare al massimo la popolazione”.