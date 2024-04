Addio a Ugo Piccagli mantovano d’America, morto in un incidente

MANTOVA – Sarebbe rimasto vittima di un incidente d’auto, lui che per le auto aveva una passione smisurata. È giunta ieri da oltreoceano la triste notizia della scomparsa di Ugo Piccagli, 88 anni, mantovano di Dallas, dove si era trasferito negli anni 50 e responsabile della Scuderia Tazio Nuvolari negli Stati Uniti. La passione per i motori e per le auto d’epoca che collezionava lo ha accompagnato per tutta la vita, facendogli mantenere un legame con la sua città che nemmeno la lontananza e il passare degli anni sono riusciti a spezzare. «L’avevo conosciuto per questioni di lavoro – ricorda l’architetto Gian Paolo Benedini della Scuderia Tazio Nuvolari Italia -. Si era trasferito a Dallas subito dopo la laurea, molti anni fa, ma aveva mantenuto il suo legame con Mantova, dove ogni tanto tornava. Negli Stati Uniti – prosegue – aveva avuto successo con un’azienda di perforazioni ed estrazioni».