Dal Comune di Mantova 250mila euro per il nuovo materiale nelle aule

MANTOVA – Assomma a 90mila euro lo stanziamento disposto dal Comune per le scuole mantovane, che va a sommarsi ai 160mila derivati da trasferimenti statali per consentire agli istituti di dotarsi di materiale necessario a fronteggiare le nuove modalità di esercizio educativo in sicurezza rispetto all’emergenza pandemica.

Il prelievo che mantiene gli equilibri di bilancio, è stato effettuato attingendo dal fondo di riserva dell’ente. In buona parte tali fondi andranno a finanziare gli adattamenti funzionali degli spazi nelle aule scolastiche.

Destinatarie dei finanziamenti sono le scuole “Sacchi”, “Nievo”, ardigò”, “Don Mazzolari”, “Rodari”, “Frank”, “Bertazzolo”, “Martiri di Belfiore”, “Minzoni”, “De Amicis”, “Sawyer”, “Campogalliani”, “Ricordo ai caduti”, “Collodi”, vari plessi del Comprensivo “Mantova 1”, “Pomponazzo”, “Pacchioni”, “Allende”.

Per la gran parte, si tratta di soldi per acquistare panche, tavoli, sedie, armadi, sedie con banco girevole (secondo lo schema consigliato dal ministero), cassettiere e simili. In particolare, delle sedie con tavoletta girevole hanno fatto richiesta le scuole “Sacchi”, “Nievo”, “Ardogò”, “Mazzolari” e “Pomponazzo”.