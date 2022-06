Automobilismo – Il Team Gtm Motorsport trionfa a Misano con Giovannini-Rigoni

MANTOVA Weekend da incorniciare per l’equipaggio mantovano composto da Thomas Giovannini e Michele Rigoni che con la loro Tvr Tuscan Speed 8 Gt, nella gara Endurance valevole per il Campionato Italiano Autostoriche svoltasi al World Misano Circuit “Marco Simoncelli” il 19 giugno, hanno ottenuto una bellissima e meritata vittoria di classe alla quale si è aggiunto un altrettanto prestigioso 3° posto assoluto su 47 vetture iscritte. Partenza folgorante di Thomas Giovannini che subito riusciva a mettersi alle spalle le più quotate Porsche 930 e 935 per poi proseguire in prima posizione assoluta per circa metà gara. Purtroppo l’entrata della Safety Car non agevolava il cambio pilota che avveniva con un paio di giri di ritardo. Michele Rigoni, però, con un’ottima condotta di gara riusciva ad ottenere il preziosissimo risultato. Costretto invece al ritiro per un problema tecnico l’altro equipaggio composto da Gilles Giovannini e Vito Truglia vittorioso a Monza nello scorso appuntamento di aprile e in lotta per il campionato. I piloti rivolgono un ringraziamento a tutti i componenti del Team di Gtm Motorsport, ai fans intervenuti con tanto di striscioni e tifo e allo sponsor Ferramenta Rossi di Viadana.