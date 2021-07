Tennis tavolo – Europei U19: Nicole Arlia eliminata

VARAZDIN (Fra) La brillante avventura di Nicole Arlia agli Europei Under 19 in Croazia si è conclusa con la sconfitta nei 32esimi del torneo individuale ad opera della francese Isa Cok, che già l’aveva battuta nel torneo a squadre. Nicole è stata comunque bravissima a lottare alla pari con la testa di serie n° 2, ha perso 3-4 (6-11, 6-11, 11-5, 7-11, 13-11, 12-10, 5-11) uscendo a testa altissima. Qualificata al tabellone da prima del Gruppo 3, la 15enne della Brunetti aveva superato il primo turno battendo 4-1 (11-6, 11-5, 11-7, 4-11, 12-10) la belga Duvivier. Nel doppio femminile, Nicole, in coppia con Miriam Benedetta Carnovale, ha ceduto 0-3 (9-11, 5-11, 9-11) al team composto dalla romena Singeorzan e dalla greca Papadimitriou.