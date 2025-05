Tamburello – Solferino a tutto gas. E ora c’è il derby con la Cavrianese

Mantova Archiviata la settima giornata del massimo campionato di tamburello, disputata il 1° maggio ma con due gare interrotte, le formazioni mantovane si preparano a tornare in campo nel weekend per l’ottavo turno. Riflettori puntati oggi sul campo di Solferino, dove andrà in scena il derby tra i padroni di casa, campioni d’Italia in carica e primi a punteggio pieno, e la Cavrianese. Il Solferino arriva a questo appuntamento forte di un’altra vittoria piena (6-2, 6-1), ottenuta giovedì col Bardolino. «All’inizio del primo set abbiamo avuto qualche difficoltà – ha raccontato il dirigente Mario Spazzini – forse per la troppa voglia di chiudere la partita in fretta. Poi, però, la squadra ha ritrovato ordine e concretezza, portando a casa un successo importante». La Cavrianese, invece, ha visto interrompersi la propria gara in terra bergamasca contro il Dossena (sul 6-3, 1-0) a causa della pioggia. «Nel primo set eravamo partiti molto bene – ha spiegato il presidente Oscar Tondini – giocavamo con qualità e intensità, ma sul 3-2 non siamo riusciti ad allungare. Da lì i nostri avversari hanno preso il sopravvento. Peccato, perché avevamo l’occasione di portare a casa il set».

E’ stata sospesa anche Ceresara-Arcene, interrotta nel tie-break per oscurità sul punteggio di 4-0 per gli ospiti (6-1, 5-6 i primi due parziali) dopo quattro ore e mezza di battaglia. «E’ stata comunque una gara avvincente – ha detto il presidente Fabrizio Pezzini – nel primo set abbiamo giocato molto bene e lo abbiamo vinto nettamente. Nel secondo abbiamo avuto anche la palla per chiudere, ma non l’abbiamo sfruttata e l’inerzia è girata». Successo pieno per il Castellaro, che ha sfruttato al meglio il fattore campo imponendosi con un doppio 6-1 contro il neopromosso Rallo. «I trentini hanno cominciato fortissimo vincendo il primo gioco – ha sottolineato il patron Arturo Danieli – hanno giocato a viso aperto e ci hanno messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a mantenere la concentrazione e a far valere la nostra esperienza». Per quanto riguarda il prossimo turno, il Castellaro sarà impegnato domani sul campo del fanalino Cinaglio, mentre il Ceresara sarà di scena a Bardolino.

Serie B – Nulla da fare per il Cereta, battuto in trasferta per 2-0 (6-4, 6-2) dal Fontigo. Tre ore di battaglia e tante difficoltà per i virgiliani. «Loro hanno messo sotto alcuni dei nostri giocatori chiave – ha ammesso il presidente Luigi Bertagna – e noi non siamo riusciti ad adattarci. Ma non molliamo: oggi, contro il Noarna, cercheremo riscatto davanti al nostro pubblico».