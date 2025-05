La VOCE dei tifosi, racconti dai gradoni dello stadio: Mantova-Cesena

di Chiara Sanguanini

Giovedì 1 maggio: oggi gioca il Mantova in casa con il Cesena.

Io sarò alle Grazie per la comunione di mio nipote e ben 5 abbonati mancheranno in curva TE: il comunicando, suo fratello, sua madre, sua nonna e sua zia.

Pazienza.

Giornata di festa, un po’ religiosa e un po’ laica condita da ansia e buon cibo.

“Si vince 3 a 0 e tutti a casa” afferma Luca “il veggente” (a fine partita Paolo gli griderà “tombola!”)

Per ora, speriamo.

In chiesa la cerimonia scorre lieve e finisce velocemente. Do un’occhiata al coccodrillo. Ce l’abbiamo solo noi qui, in pianura Padana. Gli parlo “Mi raccomando Cocco, aiuta i biancorossi”.

Sì: tifoso, a volte, è sinonimo di stupido.

“Andiamo a guadagnarci la salvezza da oggi…” scrive Maurizio “Ora conta solo vincere, non importa come” …

Tutto vale, compreso il coccodrillo.

Fa caldo “Formazione da andamento lento” “Speriamo che Galuppini galuppi, prima che finisca la biada” “Con questa temperatura spero che qualche nostro giovincello corra…”

E poi c’è: “l’amicizia prima di tutto”. Antica fratellanza tra ultrà.

Cuoricini cuoricini

pensavi solo ai cuoricini…

(Coma-cose)

“Io, prima ancora, ci metto i tre punti”

Lo ammetto, sono d’accordo; pur apprezzando la civiltà e la sportività fra due tifoserie, non mi sento mai gemellata. Al limite, sorellastra. E ne avanza.

Usciamo dal santuario. Un ragazzino si toglie la tunica bianca e sotto è già biancorosso, pronto per lo stadio. Mio nipote lo guarda un po’ invidioso. Anch’io.

Ore 15, siamo al ristorante e i miei nipoti seguono la partita sul cell, pure Bice sbircia di tanto in tanto.

Arriva di corsa Isacco “GOOOOOOL” “Ma chi?” “FIORI”

E’ il 18^, cerco commenti.

Renata “Caro, caro il bimbo grande”

Ilenia “Grande Antooo!” Chiara “Antò, fa caldo!” Mata “Peter Pan Fiori… idoloooo!”

E Stjepan, imitando lo speaker Giordano

“GOOOOOOOOOOOOOL DEL MANTOVAAAA! CON IL NUMERO 11 FIO RI”

Oddio, è presto.

Arriva Isacco “Quasi gol, fuorigioco del Mantova” “Ma chi?” “De Maio” “Ma che stress” Occhi aperti e concentrati ragazzi!”

Finisce il primo tempo.

“Bravi tutti, protetti da San Trimboli” “Dai che la portiamo a casa”

Ricomincia; siamo al dolce.

Arriva Isacco “Rosso, loro sono rimasti in 10” Bice “Mei”

Il caldo si fa sentire: il Mantova rallenta, la paura accelera.

Zampa scrive “Loro in 10 sembrano in 12”

Eppure…

Un grido si leva nella sala del ristorante “2 a 0 !!!” “Ma chi?”

“BRAGANTINI!”

2 tavoli esultano “E’ fatta, è fatta!”

E Stjepan “GOOOOOOOOOOOOOL DEL MANTOVAAAA! CON IL NUMERO 30 BRA GAN TI NI!”

(Un gran gol, di sinistro, da vero campione)

Arriva Isacco “Nooo, 2 a 1” Ma subito dopo Damiano “Annullato”

Urlo dei due tavoli di cui sopra.

Manca poco alla fine e siamo tutti fuori: qualche foto, quando…

GOOOOOOOL !! DEBE!

E’ il 95^ e l’ultima foto è quella che viene meglio.

Finisce 3 a 0 e il mitico Ivan scrive “3 punti d’oro, grandissima vittoria verso la salvezza”

“Ossigeno puro” “Grazie ragazzi” “Il Cesena era già in ciabatte e con l’asciugamano” “Mah, non credo!”

Non è finita. Mancano ancora punti. Bisogna insistere. Mai molar, a cominciare da Salerno.

“E allora vamos!!!” “O andema!” “O andomia!”

Non so se son pazzo

o sono un genio…

ma col trattore

in tangenziale,

andiamo a comandare

(Rovazzi)