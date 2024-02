Tennis Tavolo A1 f – Anticipo di finale scudetto. Al PalaMazzi la Brunetti sfida il Südtirol dell’ex Monfardini

Castel Goffredo La Brunetti Castel Goffredo torna in campo per la terza giornata di ritorno. Dopo la doppia vittoria ravvicinata con Norbello e Prato, le castellane (14 punti) ricevono al PalaMazzi l’ASV TT Südtirol, già battuto all’andata e in Supercoppa, secondo in classifica a quota 8 ma con una gara in più da giocare. Si tratta di un possibile anticipo della finale scudetto, visto che le campionesse in carica e il team bolzanino sono le due più forti, anche se il Quattro Mori, attualmente a -1 dal Südtirol, ha qualche flebile speranza di puntare alla seconda piazza. Comunque stasera in casa, ore 18.30, l’obiettivo della squadra di coach Alfonso Laghezza e quello di continuare la striscia di 7 successi di fila e restare in vetta a punteggio pieno. A disposizione del tecnico vi saranno quattro giocatrici; mancherà solo la singaporeana Lin Ye. Vi saranno quindi Nicole Arlia, Nikoleta Stefanova, Bernadette Szoscs e Andreea Dragoman. Bolzano può contare invece sul Debora Vivarelli, appena tornata da uno strepitoso Wtt Feeder di Manchester in cui ha vinto la medaglia di bronzo e sulla ex Brunetti Gaia Monfardini, anche lei presente al torneo inglese, ma dal cammino più sfortunato. In più c’è l’ucraina Solomiyae Brateyko. Stasera si scende in campo, ma la società castellana è in lutto per la scomparsa del papà della presidente Laura Tran. La Brunetti giocherà certamente per lei, in questo momento difficile. (Condoglianze anche dalla Voce, ndr) . «Partita importante – afferma il gm Franco Sciannimanico – perché il Südtirol è secondo in classifica, è avversario forte e probabilmente lo ritroveremo anche in finale per il Tricolore».

La classifica attuale: Brunetti Castel Goffredo punti 14, Südtirol 8, Quattro Mori 7, Ciatt Prato 5, Muravera 4 e Norbello 0. Südtirol e Muravera un match in meno. (c)