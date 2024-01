Nuovo parco Te: 50mila euro per cosa?

MANTOVA – «Aveva assicurato di avere messo in bilancio 50mila euro per l’inaugurazione del nuovo parco Te, garantendo che quei fondi sarebbero comunque serviti anche per finanziare altre iniziative in autunno. Ma in questo caso il sindaco Mattia Palazzi non ha dato seguito all’annuncio ». Lo lamenta il capogruppo d’opposizione Stefano Rossi (Mantova ideale), che però sostiene di non avere riscontrato nelle parole del primo cittadino fatti corrispondenti all’annuncio. Dunque, «quei 50mila euro sono bastati appena per il taglio del nastro».