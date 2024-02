MANTOVA Un maxi tamponamento sull’autostrada A22, presumibilmente a causa di una fitta coltre di nebbia che ha reso le condizioni di guida estremamente difficili, ha paralizzato il traffico per chilometri in mattinata L’incidente è stato innescato da uno scontro tra due tir, verificatosi al chilometro 293 tra Reggiolo e Carpi, coinvolgendo successivamente circa un centinaio di veicoli. Autostrada chiusa in direzione Brennero da Campogalliano allo svincolo per A4. Chiuso i caselli di Mantova.