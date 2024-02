Ciclismo – Il Gp San Bernardino si correrà l’11 maggio. Mtb: il 28/4 a Dosolo la novità Pu Park Race

Mantova Nuovi appuntamenti andranno a rendere ancor più interessante il calendario agonistico predisposto dal Comitato provinciale Fci per la stagione 2024.

In questi giorni è stato reso ufficiale l’elenco delle varie competizioni, ben 73, che caratterizzeranno l’anno in corso, ma come sempre il presidente Fausto Armanini, con i suoi collaboratori Lido Baracca, Giorgio Papa e Luca Penitenti, hanno proseguito nella ricerca di nuovi appuntamenti. Inoltre hanno provveduto a compiere qualche aggiustamento rispetto a ciò che era stato già programmato. Il Gp San Bernardino, gara riservata agli Under 23 ed elite ed organizzata dagli Amici del Pedale Rivaltese, non si disputerà il 18 maggio come previsto inizialmente, bensì verrà anticipata a sabato 11 maggio. Per quanto concerne la data d’esordio della stagione 2024, vi è da sottolineare che a Volta Mantovana il 3 marzo si terrà il Trofeo Tecnomeccanica e sul percorso collinare prima si cimenteranno le donne junior, al mattino dalle ore 11, e nel pomeriggio dalle ore 14 toccherà agli Juniores.

Sul versante delle ruote grasse, gli Amatori Ciclismo Dosolo il 28 aprile a Dosolo proporranno un appuntamento: il Pu Park Race, prova del circuito Bmb Race, riservato agli atleti delle categorie master, maschi e femmine, specialisti dell’mtb.

In queste settimane è assai probabile che nelle date libere del calendario agonistico 2024 vengano inseriti altre manifestazioni.

Paolo Biondo