Tennis tavolo A1f – Bagnolese, buona la prima: vittoria a Norbello

NORBELLO Buona la prima per la Bagnolese PaninoLab, trascinata in campo dalla lituana Ruta Paskauskiene e da Tian Jing. Il Norbello, sconfitto giovedì a Castel Goffredo, ha dovuto cedere per 4-1. Nel primo match, Paskauskiene è volata sul 10-5, si è vista annullare i primi quattro set-point e ha concretizzato l’ultimo. Alla ripresa è salita sul 5-2, poi Chiara Colantoni ha piazzato un break di 7-0 (9-5), cui la lituana ha risposto con un 5-0 che l’ha portata alla palla set, annullata. Sono seguite due chance per la romana (11-10, e 13-12) e due per Paskauskiene (12-11 e 14-13), che alla seconda ha completato l’opera. L’ex castellana non si è scoraggiata e ha portato il match alla bella. Qui Paskauskiene ha cambiato campo sul 5-1 e, dopo la parziale risalita dell’avversaria (9-7), ha consegnato il punto ai suoi colori. La sfida fra Camilla Argüelles e Veronica Mosconi è stata a tre facce, con l’argentina a prevalere nei primi due set e la novarese a risponderle con autorevolezza nel terzo e nel quarto. Nel quinto la sudamericana è stata sempre avanti e ha controllato i tentativi di rientro della rivale. La greca di casa Aikaterini Toliou ha messo in difficoltà con le sue difese l’esperienza di Tian Jing: perso il primo set, l’italo-cinese ha avuto la meglio nei tre successivi parziali. Paskauskiene contro Argüelles si è imposta in un primo set piuttosto combattuto e nel secondo ha dilagato, per poi confermare la sua superiorità anche nel terzo. Tian Jing è stata bravissima a uscire vittoriosa da una sfida caratterizzata da tre parziali tiratissimi contro Colantoni, lottatrice indomita e anche sfortunata.

NORBELLO-PANINOLAB BAGNOLESE 1-4

Chiara Colantoni – Ruta Paskauskiene 2-3 (9-11, 13-15, 11-4, 13-11, 7-11)

Camilla Argüelles – Veronica Mosconi 3-2 (11-7, 11-4, 5-11, 6-11, 11-7)

Aikaterini Toliou – Tian Jing 1-3 (15-13, 10-12, 9-11, 6-11)

Camilla Argüelles – Ruta Paskauskiene 0-3 (8-11, 3-11, 6-11)

Chiara Colantoni – Tian Jing 0-3 (10-12, 15-17, 9-11)