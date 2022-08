Tennis tavolo – Le castellane Gaia Monfardini e Nicole Arlia in azzurro verso gli Europei

Terni Il Centro Tecnico di Terni sta ospitando lo stage congiunto della Nazionale femminile azzurra assoluta e di quella della Croazia, prima della partenza per i Campionati Europei che si svolgeranno a Monaco di Baviera dal 13 al 21 agosto. Le castellane Nicole Arlia e Gaia Monfardini, della Brunetti, con l’ex compagna Le Thi Hong Loan, ora al TT Südtirol, l’ex bagnolese Veronica Mosconi (Norbello), Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) e Valentina Roncallo (Muravera), agli ordini dei tecnici federali Giuseppe Del Rosso ed Elena Timina, che guiderà la spedizione in Germania, si stanno allenando con le tre migliori atlete croate della classifica mondiale, Mateja Jeger (n. 125), Ivana Malobabic (n. 146) e Hana Arapovic (n. 149), che hanno al seguito il coach Dado Surbek. L’attività fisica è curata dal preparatore atletico Massimo Oliveri.

Il lavoro in sinergia dei due gruppi proseguirà fino a domenica, quando la rappresentanza croata tornerà in patria, per la rifinitura prima della trasferta alla volta della rassegna continentale. Lo stesso giorno si aggregherà alle compagne Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), al rientro dal WTT Contender Tunis, fino al termine dello stage, previsto per giovedì 11 agosto. Il raduno in oggetto rientra nell’intenso programma d’interazione delle squadre italiane assolute e giovanili con le Nazionali straniere maschili e femminili, che avrà come costante punto di riferimento il Centro di Terni.