Nuoto – Florian Rossi (Asola) si conferma al top: due bronzi ai Tricolori Ragazzi

Asola La spedizione dell’Asola Nuoto nella capitale per i Campionati Italiani di categoria si è chiusa con due splendide medaglie di bronzo ottenute dall’atleta di punta, Florian Rossi, negli 800 e nei 1500 stile libero della categoria Ragazzi. Il classe 2006 ha migliorato sensibilmente i crono fatti registrare ai recenti Regionali, portando così il team virgiliano sul podio tricolore. Negli 800, dominati dall’astro nascente del nuoto italiano, Filippo Bertoni (Aniene), Florian ha fermato il cronometro sull’8’21.17, un tempo inferiore di ben 5 secondi rispetto a quello nuotato ai Regionali. Mentre il 16’02.60 che gli è valso il bronzo tricolore nei 1500 e un crono migliore di oltre 17 secondi di quello nuotato a Lecco. Che dire, chapeau. Tanto più che Rossi ha effettuato un personalissimo tour de force disputando anche i 400 (7° in 4’06.00) e i 200 stile (41° in 2’ netti). Per quanto riguarda gli altri atleti dell’Asola Nuoto, Brando Feudatari (classe 2007) si è piazzato 21° nei 100 dorso (1’00.76), mentre la giovanissima Sofia Negrisoli (2008) ha fatto esperienza nei 100 (48ª in 1’19.96) e 200 rana (50ª in 2’53.12). Discorso analogo va fatto per l’unico alfiere della Libertas Viadana, Matteo Gelain (2008), che ha fatto registrare i personal best nei 50 (25.76) e 100 stile (56.87), pur ottenendo piazzamenti di rincalzo. Alla kermesse ha partecipato anche Leonardo Bergomi, sotto le insegne della Canottieri Baldesio: il personale nei 100 rana (1’08.04) gli è valso un più che onorevole 26° posto assoluto, quinto tra i 2007. Crono che ha poi replicato, praticamente al centesimo, nella frazione a rana della staffetta 4×100 mista in cui la squadra cremonese si è piazzata nona.