Tennis Tavolo – PaninoLab: al torneo di Terni buon debutto per i giovani Ventola, Dalmaschio e Buganza

Terni Si è conclusa la primissima esperienza dei tre giovanissimi atleti della PaninoLab Bagnolese al torneo di Terni. Per la prima volta Francesco Ventola nell’Under 11, Pietro Dalmaschio e Giacomo Buganza nell’Under 13 si sono confrontati con i migliori giocatori italiani di pari categoria in una kermesse nazionale. Pur non qualificandosi per il tabellone principale, hanno combattuto tutti e tre in molte partite, come è accaduto con Pietro che è stato eliminato dopo aver perso un match 13-11 al quinto set. Davvero un peccato, ma come prima volta va bene così. Da segnalare, inoltre, l’ottimo 3º posto di Ventola nel tabellone di consolazione degli Under 11 in cui ha superato due turni. Bravi ragazzi, ottimo impegno e grande grinta da parte di tutti. La società si complimenta con loro e con l’allenatore Lorenzo Capra che li ha seguiti a Terni per tutto il torneo.