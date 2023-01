Pallavolo serie B1 f – Porto e Volta brindano al tie-break

Padova Si interrompe contro Aduna Il Colle Consorzio la serie negativa dell’Euromontaggi, reduce da tre sconfitte di fila. Da Padova arrivano due punti, dopo il successo al tie-break con le venete. Eppure il cammino delle ragazze di Guicciardi si mette subito in salita, avendo perso il primo set per 25-15. Non ha l’effetto sperato la sostituzione di Marcone con Rancati. Porto senza mordente, ma il secondo set è tutt’altra storia: Aduna parte bene, ma il Porto si mantiene a ruota e, raggiunto l’avversario sul 6-6, prende il largo, controlla le venete, gestisce il risultato e pareggia i conti per 25-21. Nel corso del set Rancati avvicenda Bernabè. Nel terzo le ragazze di Cristina Guicciardi dominano dall’inizio alla fine, chiudendolo sul 25-14; nella quarta frazione Comotti e Nonnati trascinano la squadra (25-18): tutto rimandato al tie- break. Grande equilibrio sino al 5-5, poi Padova scappa e va al cambio campo sull’8-6. Porto avanti sul 10-9, ma ancora Il Colle non molla e fa 13-11. Bravo il Porto, con una super Ghirardelli in battuta, a chiudere 15-13. Sabato sera altra maratona finita al quinto set: la Nardi Volta è riuscita a difendere il secondo posto dall’attacco del Vivigas Arena, chiudendo 15-11 al tie-break dopo oltre due ore di gioco.