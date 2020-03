Più contagiati ma anche meno ospedalizzati. I dati della Regione assegnano a Mantova 1093 Covid, 108 in più

MILANO – “Se e’ vero che che i contagi sono in effetti aumentati anche rispetto a quelli di ieri è anche vero che sono dimuniti i ricoveri”. L’assessore Giulio Gallera, che ieri. lunedì 20 marzo, era stato alquanto positivo nei confronti dei numero dei positivi, oggi frena un pò l’entusiasmo anche se ritiene che comunque si tratta, in un qualche senso, positivi. “I tamponi arrivano non sempre nello stesso giorno e quindi a volte le cifre che vengono date non sono del tutto complete. Riportiamo però, oltre che a i soli numeri, le sensazioni dei medici e dei primari dei vari ospedali che ci dicono che le cose, in modo estremamente lieve, stanno migliorando”. Dunque il totale dei contagiati in Lombardia è arrivato a 30.703, più 1942, il giorno prima, in effetti, erano un pò meno ma mancavano i risultati della provincia Monza Brianza. I ricoverati sono 9711, più 445 mentre i dimessi 6657. Per quanto riguarda poi nel dettaglio le varie province vediamo a Mantova più 1093, più 108; Brescia 6728. più 257 e Brescia 6298, più 393.