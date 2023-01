Ue, Letta “Rivedere il diritto di veto, spesso usato come arma ricatto”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che il tema del diritto di veto non può essere completamente abbandonato, io non ho mai visto un veto dentro il Consiglio europeo che non fosse per un motivo di ricatto, normalmente viene posto per un motivo di ricatto e non per tener alto un valore. Questa idea francamente è la morte dell’Europa”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso dell’evento dedicato all’uscita del libro “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa” di David Sassoli, con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “C’è bisogno di un gruppo di Paesi volenterosi che vadano avanti su molti temi, penso che anche sulla questione migratoria non è possibile trovare una soluzione complessiva senza un gruppo di paesi avanguardisti perchè se continuiamo con i veti resteremo sempre in una situazione di difficoltà”, ha aggiunto.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).