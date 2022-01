Tennis Tavolo serie A1 f – Frigeri: “PaninoLab al lavoro per colmare il gap con la Brunetti”i”

BAGNOLO SAN VITO Il sogno della PaninoLab Bagnolese è quello di battere la Brunetti, che però diventa una chimera nella realtà. Il Castel Goffredo nelle ultime cinque sfide ha sempre avuto la meglio, tra Coppa Italia e finale scudetto nella scorsa stagione, Supercoppa, gara di andata in A1 e finale di Coppa Italia. «A Napoli non avevamo a disposizione Tian Jing – spiega il dirigente Paolo Frigeri – Mancava un punto di riferimento della squadra. Ci è andata bene sabato contro l’Eppan, ma non abbiamo avuto fortuna contro la Brunetti domenica mattina. Poco da aggiungere: le castellane sono superiori. Fa piacere che di recente le sfide più importanti abbiano avuto come protagoniste le due mantovane, ma ripeto, Castel Goffredo al momento è più forte. Noi puntiamo ad annullare il gap. Esauriti gli impegni di Coppa Italia, è già ora di pensare alla prima gare del girone di ritorno in campionato lunedì prossimo a Cagliari con il Quattro Mori. Sfida difficile, bisogna saperla affrontare e gestire al meglio». Non dovrebbero esserci né Degraef né Zaharia: è possibile che coach Laurentiu Capra faccia ricorso anche al dt Cristina Semenza per completare lo schieramento da opporre alle isolane.