Sci Alpino – Weekend in pista a Pampeago con il trofeo “I Piaceri del Gusto

Mantova Oggi e domani a Pampeago va in scena la terza e quarta prova del circuito Mantova-Cremona-Piacenza-Pavia per le Categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi, valida come qualificazione ai Campionati Regionali di Categoria, sia di slalom sia di gigante. Si terranno inoltre uno slalom e un gigante riservati a Giovani, Senior e Master di tutti i Comitati Regionali. La “due giorni” di gare vedrà al via il fior fiore del parco atleti delle quattro province padane, con in testa la società piacentina (il Piacenza Ski Team) e quella cremonese (Cremona Ski Team). Pronti a rompere le uova nel paniere i due club virgiliani, lo Sportime Mantova e lo Sci Club Marmirolo. Sarà sicuramente una tappa molto impegnativa che gli atleti andranno ad affrontare per le qualificazioni ai Campionati Regionali. Dopo le prime giornate di gara del 27 e 28 gennaio scorso, uno slalom e la nuova prova voluta dalla Federazione per rilanciare lo sci giovanile rendendolo anche più divertente, chiamata “Piedi Veloci” al Tonale, gli atleti si troveranno ancora in pista in un gigante e in uno slalom sul Canalone Agnello e sulla Variante Naturale. Lo staff organizzativo dello Sportime Mantova e dello Sci Marmirolo, coadiuvati dallo staff dello Sci Cai Mantova, hanno definito gli ultimi dettagli per rendere questa importantissima kermesse sciistica – che è il 7° Trofeo “I Piaceri del Gusto”, il 3° Trofeo “New Vit”, il 9° Trofeo Clean Pack e il 23° Trofeo Icim – indimenticabile sotto tutti i punti di vista. Le due società virgiliane daranno battaglia per contrastare gli altri agguerriti sci club.