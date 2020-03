Coronavirus, altro contagio nel Mantovano: un positivo nel Comune di Sermide e Felonica

SERMIDE FELONICA – Registrato un altro contagia per Coronavirus nella provincia di Mantova. E’ infatti risultato positivo al tampone un residente del Comune di Sermide e Felonica lo rende noto, attarverso un post sulla pagina Facebook dell’amministrazione, il sindaco Mirco Bortesi: “Vi è notizia di un caso positivo di COVID-19 nel nostro Comune. La notizia ha gia raggiunto diverse persone per iniziativa di un nostro cittadino, sarebbe stata anche resa nota l’identità. Come istituzione non sono tenuto a divulgare le informazioni che non rispettino il protocollo previsto. Da ultimo bollettino ricevuto dalla Prefettura non risulta esservi casi nel nostro Comune. Rimango in attesa, nel caso mi fosse notificata la notizia provvederò immediatamente a renderla nota. Mentre Vi invio un Caro Saluto, auspico che senza un’eccessiva preoccupazione rispettiate le previste precauzioni già note a tutti noi”.