Atletica leggera – Weekend da sballo per la Libertas

MANTOVA Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti della Libertas, protagonisti tra Casalmaggiore e Cremona con vittorie e tanti primati personali.

A Casalmaggiore, nel Gran Premio Interprovinciale dedicato alle categorie Allievi e Assoluti, brillano soprattutto i lanciatori. Grande prova di Luca Rondini che conquista il successo nel giavellotto con il nuovo personale di 49.64 metri. Vittoria anche per Giulio Veneri tra gli juniores nel getto del peso grazie a un ottimo 14.20. Doppietta personale per Filippo Tosi, autore di una giornata da incorniciare: vince i 110 ostacoli in 16”95 e si impone anche nel salto in alto con un eccellente 1.82. Continua il percorso di crescita di Emily Meneghinello che, dopo aver ottenuto il minimo europeo nei 400 metri, cerca ora maggiore velocità pura: missione riuscita con il successo nei 200 in 25”35. Bene anche Giulia Scansani che, nonostante un fastidio muscolare ancora da smaltire, chiude quarta in 26”99. Piccolo ma significativo personale per Oscar Torresani negli 800 metri, corsi in 2’07”42, mentre Schivi e Zaffanella sono stati impegnati nei 1500. Si rivede inoltre un gruppo compatto di velocisti nei 100 metri: tra le donne Frignani, Fornasari e Salvaterra, tra gli uomini Pedroni, Bontempi e Cavallaro, tutti alla prima esperienza ma già molto motivati.

A Cremona sono invece Ragazzi e Cadetti a mettersi in evidenza con una raffica di personali. Ginevra Negri domina la gara di salto in lungo con 4.45 metri. Ottimo debutto anche per Viola Vaiana, terza nei 60 metri in 8”95, mentre la stessa Negri corre in 8”98. Sempre spettacolare la 4×100 cadette che entusiasma con cambi precisi e chiude in un buon 53”13. Tra i cadetti spicca Thomas Lipreri, autore di due personali e altrettanti terzi posti: 5.82 nel lungo e 39”77 nei 300 metri. Il piccolo Sampaya, appena 11enne, accantona per un giorno i 1000 metri per divertirsi nei 60 e nel vortex insieme alla compagna di allenamento Vittoria Ballasini.