Tennis tavolo Serie A1 femminile – La Brunetti si tiene stretta Nicole Arlia

CASTEL GOFFREDO Nicole Arlia è la prima conferma della Brunetti per la nuova avventura nel massimo campionato femminile di tennis tavolo. La talentuosa pongista castellana, seppur ancora giovanissima, ha mostrato talento e classe nei vari impegni e competizioni alle quali ha preso parte, prima di partire per la Svezia, dove da domani a Malmoe sino al 21 avranno luogo gli Europei. Nicole ha ottenuto dalla società la riconferma, a conferma della fiducia che il sodalizio castellano ripone in lei. In terra svedese la Arlia gareggerà con la maglia azzurra dell’Italia nell’Under 19. Sarà presente anche Robert Graur, altro giovanissimo atleta e al contempo talento della Brunetti che nell’Under 15 difenderà i colori della rappresentativa moldava.